LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 67-66, Eurolega basket in DIRETTA: finale di fuoco al Forum! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Olimpia Milano. 69-72 Altro 2/2 per Daniel Hackett. Negli ultimi secondi utili per l’attacco Hackett subisce il fallo di Shields e andrà nuovamente in lunetta. 69-70 2/2 in lunetta anche per Hackett. Quinto fallo per Tarczewski, finisce qui la sua difficile partita. 69-68 Il 2/2 di Brooks in lunetta riporta in vantaggio i meneghini. 67-68 La risposta russa è firmata Mike James. Timeout CSKA Mosca. 67-66 IL CHACHOOOOO! Lo spagnolo attacca l’area e alza la parabola: sorpasso Milano! 65-66 2/2 di Delaney dalla linea della carità. 63-66 1/2 in lunetta per Tarczewski. 62-66 2/2 ai liberi di Bolomboy. 62-64 Punter ha la meglio su una difesa superlativa di Hackett e segna allo scadere dei 24”. 60-64 Altra tripla di Voigtmann. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 69-72 Altro 2/2 per Daniel Hackett. Negli ultimi secondi utili per l’attacco Hackett subisce il fallo di Shields e andrà nuovamente in lunetta. 69-70 2/2 in lunetta anche per Hackett. Quinto fallo per Tarczewski, finisce qui la sua difficile partita. 69-68 Il 2/2 di Brooks in lunetta riporta in vantaggio i meneghini. 67-68 La risposta russa è firmata Mike James. Timeout. 67-66 IL CHACHOOOOO! Lo spagnolo attacca l’area e alza la parabola: sorpasso! 65-66 2/2 di Delaney dalla linea della carità. 63-66 1/2 in lunetta per Tarczewski. 62-66 2/2 ai liberi di Bolomboy. 62-64 Punter ha la meglio su una difesa superlativa di Hackett e segna allo scadere dei 24”. 60-64 Altra tripla di Voigtmann. ...

