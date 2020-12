LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 58-59, Eurolega basket in DIRETTA: grande spettacolo al Forum, si decide tutto negli ultimi 10?! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-66 2/2 ai liberi di Bolomboy. 62-64 Punter ha la meglio su una difesa superlativa di Hackett e segna allo scadere dei 24”. 60-64 Altra tripla di Voigtmann. Il tedesco è decisamente un fattore in questo secondo tempo. 60-61 Risponde Shields col piazzato. 58-61 James alza la parabola, il tabellone accomoda il pallone in retina. FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-CSKA Mosca 58-59 58-59 IL GRAFFIO DI DELANEY! Milano ha tanto bisogno del suo n.23! 55-59 Grandissima tripla di Mike James in faccia a Shields! 55-56 Altra tripla di Voigtmann sull’ottavo assist di James. 55-53 Datome attacca Hackett e segna col tiro in allontanamento. 53-53 PUNTER ON FIREEE! Sembrava una tripla, ma il canestro viene valutato da due punti. Fatto sta che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-66 2/2 ai liberi di Bolomboy. 62-64 Punter ha la meglio su una difesa superlativa di Hackett e segna allo scadere dei 24”. 60-64 Altra tripla di Voigtmann. Il tedesco è decisamente un fattore in questo secondo tempo. 60-61 Risponde Shields col piazzato. 58-61 James alza la parabola, il tabellone accomoda il pallone in retina. FINE TERZO QUARTO:58-59 58-59 IL GRAFFIO DI DELANEY!ha tanto bisogno del suo n.23! 55-59 Grandissima tripla di Mike James in faccia a Shields! 55-56 Altra tripla di Voigtmann sull’ottavo assist di James. 55-53 Datome attacca Hackett e segna col tiro in allontanamento. 53-53 PUNTER ON FIREEE! Sembrava una tripla, ma il canestro viene valutato da due punti. Fatto sta che ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 33-39 Eurolega basket in DIRETTA: russi avanti a fine primo tempo - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 23-28 Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini soffrono terribilmente a rimbalzo -… - live_messina : Messina- via Olimpia : la Squadra Mobile rinviene 3,5 kg. di marijuana - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca Eurolega basket in DIRETTA: al Forum arriva la capolista russa! - #Olimpia #Milano-… - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: DOSSIER CSKA Pronti alla grande sfida di domani. L'avversario, la storia di Toko, e tanto altro -