LIVE – Monza-Salernitana 3-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Monza-Salernitana match valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021.I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, stanno scalando la classifica e non hanno affatto intenzione di fermarsi; mentre la capolista del campionato cadetto, dopo il successo contro il Venezia, vuole restare al comando e continuare a sognare la promozione DIRETTA in Serie A. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH FORMAZIONI UFFICIALI Monza: Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la sedicesima giornata di.I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, stanno scalando la classifica e non hanno affatto intenzione di fermarsi; mentre la capolista del campionato cadetto, dopo il successo contro il Venezia, vuole restare al comando e continuare a sognare la promozioneinA. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH FORMAZIONI UFFICIALI: Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, ...

