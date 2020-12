L’incredibile storia dell’estremista di destra tedesco che si è finto rifugiato siriano per 16 mesi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) David Benjamin, un finto rifugiato siriano, rischia una condanna fino a 10 anni di carcere in Germania con l’accusa di terrorismo. Durante il processo si parlerà di un militare di nome Franco A. facente parte di una rete di estremisti di destra, razzista e antisemita. Ciò che sconvolge in tutta questa vicenda è che il finto rifugiato e il militare estremista sono la stessa persona. Franco, di cui si conosce solo l’iniziale «A» del cognome per una questione di privacy in Germania, ha vissuto per 16 mesi una doppia vita fingendosi un rifugiato siriano di nome David Benjamin assegnato nel 2016 in un centro di accoglienza vicino a Monaco di Baviera. Non parlando arabo aveva destato i sospetti dei mediatori, ma possedendo una buona ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) David Benjamin, un, rischia una condanna fino a 10 anni di carcere in Germania con l’accusa di terrorismo. Durante il processo si parlerà di un militare di nome Franco A. facente parte di una rete di estremisti di, razzista e antisemita. Ciò che sconvolge in tutta questa vicenda è che ile il militare estremista sono la stessa persona. Franco, di cui si conosce solo l’iniziale «A» del cognome per una questione di privacy in Germania, ha vissuto per 16una doppia vita fingendosi undi nome David Benjamin assegnato nel 2016 in un centro di accoglienza vicino a Monaco di Baviera. Non parlando arabo aveva destato i sospetti dei mediatori, ma possedendo una buona ...

