Liga, Suarez decisivo contro il Getafe. L'Atletico Madrid torna in vetta da solo aspettando il Real (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Atletico Madrid supera di misura il Getafe al Wanda Metropolitano grazie alla rete di Luis Suarez dopo 20?. I Colchoneros sono primi in solitaria con 35 punti, segue il Real Madrid a quota 32, la squadra di Zidane affronterà l'Eibar in trasferta alle 21.30. Nell'altra gara di Liga delle 19.15 il Celta Vigo si è imposto sull'Huesca per 2-1, i soliti Nolito e Iago Aspas rendono vano il gol degli ospiti nel finale targato Seoane.

