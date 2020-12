Liga, stop del Real Madrid sul campo dell’Elche. E’ 1-1 con brivido nel finale, Courtois super (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Real Madrid si ferma a sorpresa sul campo dell’Elche, finisce 1-1 all’Estadio Martinez Valero e l’Atletico Madrid di Simeone può chiudere il 2020 guardando con gioia la classifica. Dopo 20? Luka Modric apre le marcature, ma nell’avvio di ripresa è blackout totale per i Blancos, Carvajal causa un calcio di rigore, trasformato da Fidel al 52?. Non basta il forcing del Real che nell’ultima azione della gara rischia addirittura la sconfitta, ci pensa Courtois con un intervento superlativo sul calcio di punizione di Verdu al 93?. L’Atletico guida la Liga con i suoi 35 punti e ben due gare da recuperare, segue il Real a quota 33, terze e già con un certo distacco Real Sociedad, Siviglia e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilsi ferma a sorpresa sul, finisce 1-1 all’Estadio Martinez Valero e l’Atleticodi Simeone può chiudere il 2020 guardando con gioia la classifica. Dopo 20? Luka Modric apre le marcature, ma nell’avvio di ripresa è blackout totale per i Blancos, Carvajal causa un calcio di rigore, trasformato da Fidel al 52?. Non basta il forcing delche nell’ultima azione della gara rischia addirittura la sconfitta, ci pensacon un interventolativo sul calcio di punizione di Verdu al 93?. L’Atletico guida lacon i suoi 35 punti e ben due gare da recuperare, segue ila quota 33, terze e già con un certo distaccoSociedad, Siviglia e ...

