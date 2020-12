Liga, Elche-Real Madrid 1-1: non basta Moric, i Merengues sprecano e non vanno oltre il pari. La classifica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gol ed emozioni della 16^ giornata di Liga.Sono 4 in totale le sfide di Liga andate in scena oggi. Ad aprire le danze, l'appassionante sfida tra Granada e Valencia, terminata con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa: che, grazie al successo interno di oggi, volano ad una sola lunghezza dal Barcellona. L'Atletico Madrid resta saldo in vetta, trovando il successo grazie alla rete di Suarez nel match contro il Getafe. Fa festa anche il Celta Vigo, che si impone sull'Huesca con il risultato di 2-1. A chiudere la 16^ giornata è la gara tra Elche e Real Madrid, terminata con un deludente pari che arresta la corsa dei Merengues: reduci da cinque vittorie di fila e rimasti inchiodati a quota 33 punti.MC sportid="1" ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gol ed emozioni della 16^ giornata di.Sono 4 in totale le sfide diandate in scena oggi. Ad aprire le danze, l'appassionante sfida tra Granada e Valencia, terminata con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa: che, grazie al successo interno di oggi, volano ad una sola lunghezza dal Barcellona. L'Atleticoresta saldo in vetta, trovando il successo grazie alla rete di Suarez nel match contro il Getafe. Fa festa anche il Celta Vigo, che si impone sull'Huesca con il risultato di 2-1. A chiudere la 16^ giornata è la gara tra, terminata con un deludenteche arresta la corsa dei: reduci da cinque vittorie di fila e rimasti inchiodati a quota 33 punti.MC sportid="1" ...

