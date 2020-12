LIFESTYLE: Meghan Markle e Harry, quanto valgono i loro affari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vivono in California in una dimora da ben 15 milioni di dollari e sembra proprio che, dall’inizio del 2020, le loro entrate abbiano subito una vertiginosa impennata. Meghan Markle e il Principe Harry non hanno di certo problemi a sbarcare il lunario, nonostante a due anni dal loro matrimonio siano ufficialmente usciti dal libro paga della Regina Elisabetta. Meghan e Harry sono una vera macchina d’affari, complice anche lo spirito imprenditoriale della Duchessa di Sussex, con un passato nel mondo dello spettacolo. L’ultimo mega-contratto firmato dalla coppia reale è quello con Spotify che gli frutterà ben 40 milioni di dollari per rilasciare settimanalmente dei podcast. Il primo è stato rilasciato da poche ore e ha già visto protagonista il piccolo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vivono in California in una dimora da ben 15 milioni di dollari e sembra proprio che, dall’inizio del 2020, leentrate abbiano subito una vertiginosa impennata.e il Principenon hanno di certo problemi a sbarcare il lunario, nonostante a due anni dalmatrimonio siano ufficialmente usciti dal libro paga della Regina Elisabetta.sono una vera macchina d’, complice anche lo spirito imprenditoriale della Duchessa di Sussex, con un passato nel mondo dello spettacolo. L’ultimo mega-contratto firmato dalla coppia reale è quello con Spotify che gli frutterà ben 40 milioni di dollari per rilasciare settimanalmente dei podcast. Il primo è stato rilasciato da poche ore e ha già visto protagonista il piccolo ...

