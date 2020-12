Libia, dalle minacce militari alla ripresa dei rapporti: cosa c’è dietro al riavvicinamento dell’Egitto a Tripoli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In soli sei mesi, l’Egitto è passato dal minacciare un intervento militare in Libia alla possibilità di riaprire l’ambasciata a Tripoli, seguendo un cammino di riavvicinamento al Governo di Accordo Nazionale, l’unico riconosciuto legittimo dalle Nazioni Unite, che passa dalle crescenti divergenze con gli Emirati Arabi Uniti e dall’esigenza del Cairo di approcciarsi agli Stati Uniti di Joe Biden. L’arrivo a Tripoli di una delegazione egiziana di alto livello ha riportato i rappresentanti del regime di al-Sisi nella capitale libica dopo ben 6 anni di assenza, in cui il Cairo ha sostenuto in ogni modo la posizione del maresciallo Khalifa Haftar, a capo dell’Esercito Nazionale Libico che, nonostante il disastro dell’offensiva lanciata contro il governo legittimo appoggiato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In soli sei mesi, l’Egitto è passato dal minacciare un intervento militare inpossibilità di riaprire l’ambasciata a, seguendo un cammino dial Governo di Accordo Nazionale, l’unico riconosciuto legittimoNazioni Unite, che passacrescenti divergenze con gli Emirati Arabi Uniti e dall’esigenza del Cairo di approcciarsi agli Stati Uniti di Joe Biden. L’arrivo adi una delegazione egiziana di alto livello ha riportato i rappresentanti del regime di al-Sisi nella capitale libica dopo ben 6 anni di assenza, in cui il Cairo ha sostenuto in ogni modo la posizione del maresciallo Khalifa Haftar, a capo dell’Esercito Nazionale Libico che, nonostante il disastro dell’offensiva lanciata contro il governo legittimo appoggiato ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia dalle Libia, da Haftar i pescatori liberi e da Serraj i crediti per le imprese italiane (323 milioni) Il Sole 24 ORE CAOS LIBIA/ “L’Egitto sostituisce l’Onu e frena Erdogan, Italia inesistente”

L'Egitto aprirà una ambasciata a Tripoli. Una svolta in chiave anti-turca. A perderci, ancora una volta, è l'Italia, ormai fuori dal teatro libico ...

Multato uno dei pescatori di Mazara del Vallo tornato dalla Libia. Era senza mascherina

Uno dei 18 pescatori tornati dalla Libia dopo oltre tre mesi di prigionia è stato multato dalla Guardia di Finanza a Mazara del Vallo ...

L'Egitto aprirà una ambasciata a Tripoli. Una svolta in chiave anti-turca. A perderci, ancora una volta, è l'Italia, ormai fuori dal teatro libico ...Uno dei 18 pescatori tornati dalla Libia dopo oltre tre mesi di prigionia è stato multato dalla Guardia di Finanza a Mazara del Vallo ...