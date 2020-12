Lettera di Chico Forti a Di Maio | “Un miracolo | Italia cambiata”

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “In questi giorni mi è arrivata una lettera, con parole bellissime. La firma è di Chico Forti. Dice che quanto accaduto è un miracolo, che l’Italia è cambiata. Io non penso di aver fatto alcun miracolo. Abbiamo lavorato, quello sì, in silenzio e con insistenza. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a Chico e alla sua famiglia. Questo è un Paese che quando gioca da squadra, vince”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato la lettera ricevuta da Chico Forti.