L’esigenza di un Motivatore per il Napoli | è legata all’idea del lavoro che c’è a Napoli

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Potrebbe essere interessante cercare di concedere al calcio qualche credibilità sociale, cambiare prospettiva e provare a capire, da un punto di vista storico e culturale, perché dalle nostre parti allenatori come Gattuso hanno avuto, hanno e probabilmente avranno maggior favore di pubblico di altri e per quale motivo squadre di giocatori che richiedono disciplina (leggasi ritiri) e preferiscono mostrare forti legami territoriali per poter lavorare al meglio, riscuoteranno maggiore simpatia di quelli che si mostrano più autonomi, individualisti e meno propensi a fare da bandiera. La questione è incentrata sule la sua evoluzione e su come, nell’ultimo secolo, esso sia mutato lungo due dimensioni cardinali: il suo potenziale creativo ed il suo essere strumento della autodeterminazione del singolo individuo. Dopo gli inizi del Novecento, in cui si è discusso ...