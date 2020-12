L’Eredità, Flavio Insinna nella bufera: Federcaccia pronta a denunciarlo, scoppia il caso (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Federcaccia contro Flavio Insinna e la sua conduzione de L’Eredità: la Federazione italiana dei cacciatori condensa la sua protesta in una lettera – firmata dal presidente nazionale, Massimo Buconi – indirizzata ai vertici Rai. All’interno, nero su bianco, i motivi che avrebbero spinto a valutare l’ipotesi di un’azione legale e il boicottaggio della trasmissione. Flavio Insinna a L’Eredità: “Sono totalmente contrario alla caccia“ Flavio Insinna nella bufera, stavolta a causa di una posizione espressa durante una puntata del suo L’Eredità. Il conduttore ha dichiarato chiaramente di essere contrario alla caccia, intervenendo sulla risposta del concorrente che aveva proposto la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)controe la sua conduzione de: la Federazione italiana dei cacciatori condensa la sua protesta in una lettera – firmata dal presidente nazionale, Massimo Buconi – indirizzata ai vertici Rai. All’interno, nero su bianco, i motivi che avrebbero spinto a valutare l’ipotesi di un’azione legale e il boicottaggio della trasmissione.: “Sono totalmente contrario alla caccia“, stavolta a causa di una posizione espressa durante una puntata del suo. Il conduttore ha dichiarato chiaramente di essere contrario alla caccia, intervenendo sulla risposta del concorrente che aveva proposto la ...

