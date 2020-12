L’Eredità: è guerra tra Insinna e la Federcaccia per le osservazioni sulla caccia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Federcaccia contro Flavio Insinna e L’Eredità. Il conduttore del game show di Rai1 ancora una volta ha esternato contro l’attività venatoria dicendo “La caccia non è uno sport“. E i cacciatori si sono arrabbiati con lui. Massimo Buconi, il presidente di Federcaccia ha inviato una lettera al Direttore di Rai1 e al Presidente Rai in cui ha scritto: “Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva ”L’Eredità”, in onda nella fascia preserale sulla rete da Lei diretta, il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”. Nella lettera pubblicata online si legge anche “Il comportamento di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 30 dicembre 2020)contro Flavio. Il conduttore del game show di Rai1 ancora una volta ha esternato contro l’attività venatoria dicendo “Lanon è uno sport“. E itori si sono arrabbiati con lui. Massimo Buconi, il presidente diha inviato una lettera al Direttore di Rai1 e al Presidente Rai in cui ha scritto: “Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva ””, in onda nella fascia preseralerete da Lei diretta, il conduttore Flaviosi è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”. Nella lettera pubblicata online si legge anche “Il comportamento di ...

