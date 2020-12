Lens Technology nella bufera: il fornitore di Amazon, Apple e Tesla accusato di lavoro forzato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Secondo un report del Tech Transparency Project (TTP) condiviso con The Verge, un importante fornitore cinese di componenti di elettronica di consumo, Lens Technology, è stato accusato di sfruttare il lavoro della minoranza degli uiguri, etnia proveniente dalla regione prevalentemente musulmana dello Xinjiang, in Cina. Il report afferma che Lens Technology - un fornitore di Amazon, Apple e Tesla - ha utilizzato migliaia di questi lavoratori come parte della detenzione e della campagna di lavoro forzato del governo cinese contro la minoranza uigura. Il Washington Post ha riportato per primo i risultati di TTP. L'indagine di TTP afferma che migliaia di lavoratori dallo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Secondo un report del Tech Transparency Project (TTP) condiviso con The Verge, un importantecinese di componenti di elettronica di consumo,, è statodi sfruttare ildella minoranza degli uiguri, etnia proveniente dalla regione prevalentemente musulmana dello Xinjiang, in Cina. Il report afferma che- undi- ha utilizzato migliaia di questi lavoratori come parte della detenzione e della campagna didel governo cinese contro la minoranza uigura. Il Washington Post ha riportato per primo i risultati di TTP. L'indagine di TTP afferma che migliaia di lavoratori dallo ...

Conversazione con Timon e Melchior Grau, art director dell’omonima azienda, sul progetto della luce tra ufficio e casa, sul disegno sostenibile e sul perché ha senso cercare con un approccio olistico.

La nostra ricerca mostra che l'uso del lavoro forzato da parte di Apple nella sua catena di fornitura va ben oltre ciò che l'azienda ha riconosciuto, ha sottolineato Katie Paul, direttrice del Tech Tr ...

