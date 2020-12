Legge di bilancio, il governo incassa fiducia al Senato: 156 sì, 124 contrari e nessun astenuto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo il si alla Camera, la Legge di bilancio ottiene il via libera anche al Senato. La manovra, su cui il governo ha posto la fiducia, è stata approvata con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo il si alla Camera, ladiottiene il via libera anche al. La manovra, su cui ilha posto la, è stata approvata con 156 voti a favore, 124. L'articolo .

borghi_claudio : Su repubblica nulla dell'ennesimo errore in legge di bilancio. Video su canguri, leonesse, licaoni ma nulla su un INCOMPETENTE al MEF. - matteorenzi : Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge… - matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sulla Legge di Bilancio - patriziadegioia : RT @matteorenzi: La mia dichiarazione di voto in Senato sulla Legge di Bilancio - AlexiaBaglivo : RT @matteorenzi: Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge di bil… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge bilancio La legge di Bilancio 2021 vara l'era della Bonus Economy Ipsoa Legge Nazionale di Bilancio 2021, Petracca: «Sgravi fiscali e fondi di solidarietà. Un buon lavoro del dipartimento del Pd»

«Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede diversi interventi in materia di agricoltura. E’ il frutto del lavoro portato avanti dal dipartimento nazionale Agricoltura del Partito Democrat ...

Caserta, bilancio attività sindacale: Ugl “sindacato dell’anno 2020”

Caserta, 30 Dicembre - "Abbiamo trascorso trecentosessantacinque giorni col fiato sospeso, assorbiti dall'emergenza sanitaria e dalle difficoltà economiche che ne sono scaturite e che hanno impattato ...

«Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede diversi interventi in materia di agricoltura. E’ il frutto del lavoro portato avanti dal dipartimento nazionale Agricoltura del Partito Democrat ...Caserta, 30 Dicembre - "Abbiamo trascorso trecentosessantacinque giorni col fiato sospeso, assorbiti dall'emergenza sanitaria e dalle difficoltà economiche che ne sono scaturite e che hanno impattato ...