Lega Pro, Ghirelli si ricandida alla presidenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francesco Ghirelli si è ricandidato alla presidenza della Lega Pro: ecco chi ha scelto come candidati per essere i suoi vice Già presidente in carica della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha deciso di depositare la sua candidatura per il rinnovo dei vertici della terza serie italiana. I candidati designati al ruolo di vicepresidente sono stati Luigi Ludovici e Marcel Vulpis. Le parole di Ghirelli. «Desidero ringraziare i vicepresidenti uscenti Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon per lo straordinario lavoro di questi due anni. Cristiana Capotondi proseguirà come componente del consiglio direttivo del settore giovanile e scolastico, oltre al suo ruolo in FIGC come capodeLegazione della nazionale femminile. Anche con Jacopo Tognon ...

