Lega Pro | Ghirelli si candida alla presidenza | “Garantita sopravvivenza del sistema calcio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francescoha ufficializzato la sua rituradellaPro, di cui è presidente uscente, in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 12 gennaio. Iti per la vicesono invece Luigi Ludovici e Marcel Vulpis: “In questo biennio abbiamo garantito ladel, nonostante le difficoltàte al virus – spiega– ringrazio i vicepresidenti Capotondi e Tognon con i quali comunque continueremo a collaborare. Capotondi resterà nel Consiglio direttivo del Settore giovanile e scolastico, oltre al suo ruolo in Figc come capodezione della Nazionale femminile.” “Abbiamo ottenuto diversi risultati ...