L'editoriale del Direttore: bilanci e propositi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con l'ultimo numero dell'anno arriva anche il momento di fare i consueti bilanci della stagione appena passata e di provare a capire cosa possiamo aspettarci da quella che sta per aprirsi. Per questo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con l'ultimo numero dell'anno arriva anche il momento di fare i consuetidella stagione appena passata e di provare a capire cosa possiamo aspettarci da quella che sta per aprirsi. Per questo ...

Il prossimo 5 gennaio, per il 37esimo anniversario dell'uccisione del giornalista catanese, la Fondazione Giuseppe Fava ha organizzato due eventi online. A parlare di informazione e realtà indipendent ...

Un presidio virtuale per la memoria di Pippo Fava

