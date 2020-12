LeBron James difende il figlio 16enne dai gossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il campione di basket è intervenuto in difesa del figlio LeBron James nominato recentemente personaggio dell’anno insieme alla tennista Naomi Osaka per Associaded Press e personaggio sportivo del 2020 anche per il “Time” è sceso in campo ma, questa volta, non letteralmente ma in difesa del figlio Bronny di 16 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingJames) Tutto è nato a seguito di un mi piace messo dal 16enne a una foto dell’ex moglie dei Scottie Pippen (ex stella NBA dei Chicago Bulls). Da lì i tabloid si sono scatenati insinuando una love story e una presunta relazione tra la donna, Larsa Pippen, e il giovane figlio del giocatore dei Lakers. Sui social è arrivata la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il campione di basket è intervenuto in difesa delnominato recentemente personaggio dell’anno insieme alla tennista Naomi Osaka per Associaded Press e personaggio sportivo del 2020 anche per il “Time” è sceso in campo ma, questa volta, non letteralmente ma in difesa delBronny di 16 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@king) Tutto è nato a seguito di un mi piace messo dala una foto dell’ex moglie dei Scottie Pippen (ex stella NBA dei Chicago Bulls). Da lì i tabloid si sono scatenati insinuando una love story e una presunta relazione tra la donna, Larsa Pippen, e il giovanedel giocatore dei Lakers. Sui social è arrivata la ...

SkySportNBA : ?? LEBRON JAMES COMPIE 36 ANNI. AUGURI?? ? ?? “Voglio essere il migliore di tutti i tempi. Punto e basta” ? ?? “Grazie… - nortecastilla : LeBron James brinda con vino vallisoletano - Hurrinico : RT @parallelecinico: 36 anni fa, in povertà, senza fissa dimora, senza un padre e con una madre che faceva dentro e fuori dal carcere, nacq… - HSilviaconsta : RT @parallelecinico: 36 anni fa, in povertà, senza fissa dimora, senza un padre e con una madre che faceva dentro e fuori dal carcere, nacq… - zioatti : RT @parallelecinico: 36 anni fa, in povertà, senza fissa dimora, senza un padre e con una madre che faceva dentro e fuori dal carcere, nacq… -