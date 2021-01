Le webstar più amate in Italia | i premi Webboh Awards 2020

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non solo Chiara Ferragni, quali sono lepiùdei teenager? A mostrarlo i, isocial dell’anno, istituiti dal sito www..it. Con quasi 4 milioni di voti distribuiti su 26 categorie ricevuti in soli 10 giorni, i lettori del sito hanno scelto i migliori youtuber, gamer, creators, tiktoker e streamer dell’anno, tra oltre cento candidati. Le star del web Dalla regina del pomeriggio televisivo Barbara D’Urso, alla numero uno della domenica Mara Venier, senza dimenticare la conduttrice più amata del daytime Antonella Clerici, ma anche personaggi Filippo Bisciglia o Giancarlo Magalli, il volto femminile per eccellenza di DAZN Diletta Leotta, l’attore e regista Paolo Ruffini, il fashion designer Enzo Miccio, l’insostituibile cupido ...