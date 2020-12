Le tre migliori prime volte di Mario Balotelli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con la rete all’esordio col Monza, Balotelli conferma la felice tradizione: il gol al debutto è una specialità per SuperMario Adora i gol rapidi, improvvisi, mentre gli altri ancora si domandano: cosa ne sarà di Balotelli? Lui arriva prima dei giudizi. Lo ha fatto ancora, SuperMario, stavolta ha impiegato quattro minuti per sbloccarsi alla sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con la rete all’esordio col Monza,conferma la felice tradizione: il gol al debutto è una specialità per SuperAdora i gol rapidi, improvvisi, mentre gli altri ancora si domandano: cosa ne sarà di? Lui arriva prima dei giudizi. Lo ha fatto ancora, Super, stavolta ha impiegato quattro minuti per sbloccarsi alla sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LeggendoRomance : - incazzzata : RT @vorreifederico: comunque in tutta la serie, lasciatemelo dire, le tracks migliori sono quelle nei momenti con chuck e blair, e queste t… - mileystattoo : Ho un iPhone 7 da tre anni, la batteria non è delle migliori e lo schermo si vede male, per il resto funziona bene.… - matteoswift13 : RT @MaieAndre: #AlisonDiLaurentis,Red Coat,Vivian Qualcosa e non ricordo chi più altro rimarrà nella storia dei migliori personaggi di seri… - borraccinomarco : @Iabicus Facciamolo dunque un bel post su Medium con i libri che consigli, i corsi che ritieni utili, i luoghi di f… -

Ultime Notizie dalla rete : tre migliori I tre migliori servizi online del 2020 Adnkronos Pistoiese, il 2020 riassunto nelle ventuno lettere dell’alfabeto

Un alfabeto di ventuno lettere per tracciare un quadro del 2020 della Pistoiese, tra temi e protagonisti principali L’anno solare 2020 volge al termine. Pistoia Sport ha provato a raccogliere temi e p ...

Giappone, pubblico vota film e serie anime migliori del 2020: vince Violet Evergarden!

Il film di Kyoto Animation è il più soddisfacente dell'anno per il pubblico giapponese, Demon Slayer: Infinity Train arriva quinto.

Un alfabeto di ventuno lettere per tracciare un quadro del 2020 della Pistoiese, tra temi e protagonisti principali L’anno solare 2020 volge al termine. Pistoia Sport ha provato a raccogliere temi e p ...Il film di Kyoto Animation è il più soddisfacente dell'anno per il pubblico giapponese, Demon Slayer: Infinity Train arriva quinto.