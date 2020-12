Le parole shock del consigliere leghista: “Saviano promoter della Camorra” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Non accennano a placarsi le polemiche sulla revoca della cittadinanza onoraria a Roberto Saviano da parte del Comune di Verona. Il consigliere comunale della Lega, Andrea Velardi, è tornato in queste ore a parlare del provvedimento: “Saviano è il miglior promoter della Camorra. Ne parla perché è mainstream, è stato giusto revocargli la cittadinanza”, ha dichiarato l’esponente leghista. “Saviano è riuscito a fare andare di moda lo stile Genny, ha reso un mito Ciro. Si è fatto attrarre dal dio denaro e dai benefici di quel genere di battaglia per mitizzare quel mondo”. Velardi ha poi rincarato la dose: “A Saviano è stata tolta una cittadinanza che non si è mai filato. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Non accennano a placarsi le polemiche sulla revocacittadinanza onoraria a Robertoda parte del Comune di Verona. IlcomunaleLega, Andrea Velardi, è tornato in queste ore a parlare del provvedimento: “è il miglior. Ne parla perché è mainstream, è stato giusto revocargli la cittadinanza”, ha dichiarato l’esponente. “è riuscito a fare andare di moda lo stile Genny, ha reso un mito Ciro. Si è fatto attrarre dal dio denaro e dai benefici di quel genere di battaglia per mitizzare quel mondo”. Velardi ha poi rincarato la dose: “Aè stata tolta una cittadinanza che non si è mai filato. ...

