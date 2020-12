Le notizie del giorno, Arslan si scaglia contro l’arbitro. Le spese folli di Maradona, le foto di Lucia Javorcekova (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Scene di ordinaria follia in Turchia durante la partita Besiktas-Sivasspor, sfida valida per la quindicesima giornata della Super Lig turca. Al fischio finale Hakan Arslan si è scagliato contro l’arbitro, in mano il cellulare per mostrare al direttore di gara l’errore commesso. Il calciatore del Sivasspor ha puntato il telefono sul volto del signor Kardesler, l’episodio riguarda il gol di Yalcin. Il gesto non è andato giù al direttore di gara che ha ammonito il giocatore. Quest’ultimo ha scagliato a terra il cellulare e dato un calcio ad un tabellone pubblicitario. A quel punto l’arbitro è stato costretto ad estrarre il secondo cartellino giallo. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano le squadre italiane ed estere. Scene di ordinariaa in Turchia durante la partita Besiktas-Sivasspor, sfida valida per la quindicesima giornata della Super Lig turca. Al fischio finale Hakansi èto, in mano il cellulare per mostrare al direttore di gara l’errore commesso. Il calciatore del Sivasspor ha puntato il telefono sul volto del signor Kardesler, l’episodio riguarda il gol di Yalcin. Il gesto non è andato giù al direttore di gara che ha ammonito il giocatore. Quest’ultimo hato a terra il cellulare e dato un calcio ad un tabellone pubblicitario. A quel puntoè stato costretto ad estrarre il secondo cartellino giallo. ...

Agenzia_Ansa : #vaccino Taglio del 20% dello stipendio a medico piemontese negazionista: è la sanzione decisa dalla Asl per 5 mesi… - lorepregliasco : Notizie dalla dittatura cinese: condannata a 4 anni di carcere per aver sfidato la narrazione del regime sul Covid - lofioramonti : Sono felice di annunciare il bando del Premio Giulio Regeni per giovani ricercatori, da noi istituito al MIUR lo sc… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Salgono a 11,212 i nuovi contagi in 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute . 659 le vittime. Effe… - EFrascari : RT @emsclancy: #AgituGudeta, imprenditrice etiope, 42 anni, 'la pastora più conosciuta del Trentino' è stata trovata morta nella sua casa n… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Le notizie del 29 dicembre sul Coronavirus Fanpage.it Addio Corrado Olmi, il grande caratterista jesino si è spento a Roma

JESI - L’ultimo sorriso, l’ultimo ciak, l’ultima battaglia. Cala il sipario per uno tra i volti più amati del cinema e del teatro italiano. Si è spento ieri, a ...

Muore a 111 anni, forse uomo più anziano d’Italia

(ANSA) – ROSETO VALFORTORE (FOGGIA), 29 DIC – E’ morto ieri all’età di 111 anni e 60 giorni Giovanni La Penna, forse l’uomo più anziano d’Italia secondo i dati conosciuti, che indicano le donne in tes ...

JESI - L’ultimo sorriso, l’ultimo ciak, l’ultima battaglia. Cala il sipario per uno tra i volti più amati del cinema e del teatro italiano. Si è spento ieri, a ...(ANSA) – ROSETO VALFORTORE (FOGGIA), 29 DIC – E’ morto ieri all’età di 111 anni e 60 giorni Giovanni La Penna, forse l’uomo più anziano d’Italia secondo i dati conosciuti, che indicano le donne in tes ...