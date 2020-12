L’avvocato degli studenti arrestati a Firenze | “C’è accanimento contro i ragazzi | da Procura valutazioni grottesche”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic – Per fare meglio comprendere l’iter che ha portato alla convalidaarresti domiciliari nei confrontidi, abbiamo intervistatoSimone Bonaldi, legale di Lorenzo e Fabio, che aveva presentato l’istanza di revoca della misura cautelare. Ricordiamo, peraltro, che Lorenzo, Fabio e Libero,di 20, 21 e 22 anni, tutti e tre incensurati, sono agli arresti domiciliari dal 25 novembre e che il reato ad essi ascritto prevede pene severissime, che vanno dai 3 e ai 15 anni. Per la liberazione dei tre, si sono spesi il senatore William De Vecchis, in Commissione Diritti Umani, in Senato e durante un presidio organizzato a, l’assessore della Regione Veneto Elena Donazzan e numerosi ...