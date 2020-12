L’attacco a SolarWinds mirava a infiltrarsi nel cloud (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il cloud (Getty Images)Microsoft ha scoperto a cosa miravano gli hacker del gruppo Cozy Bear, ritenuti responsabili delL’attacco informatico ai danni della catena d’approvvigionamento di SolarWinds che ha colpito agenzie governative e grandi aziende degli Stati Uniti. Secondo le indagini del team di Microsoft 365 Defender, gli hacker volevano compromettere l’infrastruttura cloud dei bersagli. L’attacco è stato condotto utilizzando una tecnica sofisticata: attraverso una compromissione della catena di fornitura del software, gli aggressori sono riusciti a introdurre un codice malevolo nelle firme binarie sulla piattaforma SolarWinds Orion, un popolare software di gestione informatica utilizzato dalle principali agenzie federali negli Stati Unti. Per riuscire nel loro ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il(Getty Images)Microsoft ha scoperto a cosano gli hacker del gruppo Cozy Bear, ritenuti responsabili delinformatico ai danni della catena d’approvvigionamento diche ha colpito agenzie governative e grandi aziende degli Stati Uniti. Secondo le indagini del team di Microsoft 365 Defender, gli hacker volevano compromettere l’infrastrutturadei bersagli.è stato condotto utilizzando una tecnica sofisticata: attraverso una compromissione della catena di fornitura del software, gli aggressori sono riusciti a introdurre un codice malevolo nelle firme binarie sulla piattaformaOrion, un popolare software di gestione informatica utilizzato dalle principali agenzie federali negli Stati Unti. Per riuscire nel loro ...

loapbd : RT @SophosItalia: Sunburst: perché l'attacco via SolarWinds è uno spartiacque! - SophosItalia : Sunburst: perché l'attacco via SolarWinds è uno spartiacque! - FSecure_IT : Ecco cosa significa l'attacco hacker a #Solarwinds per la tua azienda - PCprofessionale : #SolarWinds, l’attacco contro gli #USA è sempre più grave ???? ?? - MarcoCampa10 : RT @Infoaut: Attacco all’America: SolarWinds, l’operazione di cyberspionaggio senza precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : L’attacco SolarWinds CyberTech Europe 2017: se la minaccia passa per The IoT PcProfessionale.it