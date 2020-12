“Lasciati andare”, Pierpaolo Pretelli “incoraggia” Giulia Salemi: piscina bollente al GF Vip (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella piscina del Grande Fratello Vip hanno alzato l’asticella della conoscenza, avvicinandosi sempre di più tra coccole spinte e baci. Sul web, si è confrontato il momento, evidenziando il famoso bacio con Elisabetta Gregoraci, durante una prova. “Lasciati andare”, Pierpaolo Pretelli “incoraggia” Giulia Salemi: piscina bollente Nonostante si parli di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 dicembre 2020)nelladel Grande Fratello Vip hanno alzato l’asticella della conoscenza, avvicinandosi sempre di più tra coccole spinte e baci. Sul web, si è confrontato il momento, evidenziando il famoso bacio con Elisabetta Gregoraci, durante una prova. “”,Nonostante si parli di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Lasciati andare”, Pierpaolo Pretelli “incoraggia” Giulia Salemi: piscina bollente al #GFVip (VIDEO) - SUNSHINEYEOL92 : @SimonaParisi11 ma infatti entrambi ieri sera hanno detto che si frenano per rispetto ma se no si sarebbero già las… - fant_chia_amor : RT @rccsonia: Giulia: 'io non voglio rivivere assolutamente ciò che ho già vissuto, anche se sono situazioni diverse. Da una parte non ries… - mary_10_94 : RT @Cohen61081141: Pier: 'lasciati andare' ? #PRELEMI - Giulian44270706 : RT @2n_oportunidad: Pier: lasciati andare Giulia: prendi iniziativa Io: en febrero estaremos igual #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciati andare Voghera, sulla pulizia delle strade tensione tra Comune e Asm La Provincia Pavese “Lasciati andare”, Pierpaolo Pretelli “incoraggia” Giulia Salemi: piscina bollente al GF Vip (VIDEO)

“Lasciati andare”, Pierpaolo Pretelli “incoraggia” Giulia Salemi: piscina bollente al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo, il video.

Attenzione a non lasciare mai l’auto per strada quando spargono il sale

Molte città al Nord si sono svegliate sotto la neve. La neve si sa rende tutto più magico e bello, ma può causare anche molti impedimenti se non si agisce ...

“Lasciati andare”, Pierpaolo Pretelli “incoraggia” Giulia Salemi: piscina bollente al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo, il video.Molte città al Nord si sono svegliate sotto la neve. La neve si sa rende tutto più magico e bello, ma può causare anche molti impedimenti se non si agisce ...