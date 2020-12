L’Argentina legalizza l’aborto: storica decisione in Senato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con una votazione che ha portato a 38 voti a favore e 29 contro, in Argentina sarà consentito l’aborto. Prima del voto si è tenuto un dibattito di ben 12… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con una votazione che ha portato a 38 voti a favore e 29 contro, in Argentina sarà consentito. Prima del voto si è tenuto un dibattito di ben 12… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

