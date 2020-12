L’Argentina legalizza l’aborto. Premier: “Oggi siamo una società migliore”. Ma si apre lo scontro tra governo e Vaticano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) l’aborto è diventato legale in Argentina. Ci sono voluti 15 anni e vari progetti di legge bocciati, ma Oggi alle 4.12 del mattino (le 8.12 in Italia) il Senato, dopo una maratona di oltre 12 ore, ha approvato la legge sull’interruzione della gravidanza con 38 voti a favore e 29 contro. Una decisione storica, che colloca il paese tra i pochi in Sudamerica dove l’aborto è legale in tutti i casi. La votazione sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è avvenuta dopo un lungo dibattito durante il quale alcuni senatori incerti hanno alla fine deciso di appOggiare la proposta del governo. A seguirlo e attenderlo le migliaia di sostenitori e sostenitrici della Campagna per il diritto all’aborto legale, sicuro e gratuito, con indosso i tradizionali ‘pañuelos verdes‘ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è diventato legale in Argentina. Ci sono voluti 15 anni e vari progetti di legge bocciati, maalle 4.12 del mattino (le 8.12 in Italia) il Senato, dopo una maratona di oltre 12 ore, ha approvato la legge sull’interruzione della gravidanza con 38 voti a favore e 29 contro. Una decisione storica, che colloca il paese tra i pochi in Sudamerica doveè legale in tutti i casi. La votazione sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è avvenuta dopo un lungo dibattito durante il quale alcuni senatori incerti hanno alla fine deciso di appare la proposta del. A seguirlo e attenderlo le migliaia di sostenitori e sostenitrici della Campagna per il diritto allegale, sicuro e gratuito, con indosso i tradizionali ‘pañuelos verdes‘ ...

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Argentina Il Senato ha approvato la legge che legalizza l'aborto. Una vittoria storica per i diritti… - MediasetTgcom24 : Decisione storica in Argentina, il Senato legalizza l'aborto #SUDAMERICA - fvanayer : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Argentina Il Senato ha approvato la legge che legalizza l'aborto. Una vittoria storica per i diritti dell… - radicienuvole : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Argentina Il Senato ha approvato la legge che legalizza l'aborto. Una vittoria storica per i diritti dell… - lillydessi : Decisione storica in Argentina, il Senato legalizza l'aborto - TGCOM -

