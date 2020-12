L’Argentina ha legalizzato l’aborto

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (foto: Marcelo Endelli/Getty Images)è diventata il più grande paese latinoamericano ad avervolontario dopo che il suo Senato ha approvato una nuova legge sul tema con 38 voti favorevoli, 29 contrari e un’astensione. Si tratta di un momento storico per i diritti delle donne in Sud America: attiviste e attivisti pro-choice hanno vegliato a lungo fuori dal palazzo del Congresso di Buenos Aires, in attesa della decisione dell’assemblea legislativa, scoppiando a festeggiare quando il risultato è stato annunciato nelle prime ore della mattina del 30 dicembre. Il disegno di legge, sottoposto al Congresso argentino dal presidente di sinistra del paese Alberto Fernández, ha reso legali le interruzioni volontarie di gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione. L’approvazione da parte della camera bassa ...