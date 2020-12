L’Argentina è nella storia: legalizzato ufficialmente l’aborto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Votata la legge favorevolmente dal Senato, L’Argentina è uno dei primi paesi sudamericani a legalizzare ufficialmente l’aborto. La nuova legge sull’interruzione della gravidanza volontaria è stata approvata in Argentina. In un anno di sorprese come il 2020, questa è sicuramente l’ultima e più grande. La legge è stata votata ed approvata direttamente dal Senato con 38 voti favorevoli e 29 contrari. Votata la legge favorevolmente dal Senato, L’Argentina è uno dei primi paesi sudamericani a legalizzare ufficialmente l’aborto. Subito una marea di fazzoletti verdi, quelli usati dalle donne per la campagna di depenalizzazione dell’aborto, è scoppiata in un grido di gioia. Il merito è soprattutto del pressing effettuato dal Presidente Alberto Fernandez sui ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Votata la legge favorevolmente dal Senato,è uno dei primi paesi sudamericani a legalizzare. La nuova legge sull’interruzione della gravidanza volontaria è stata approvata in Argentina. In un anno di sorprese come il 2020, questa è sicuramente l’ultima e più grande. La legge è stata votata ed approvata direttamente dal Senato con 38 voti favorevoli e 29 contrari. Votata la legge favorevolmente dal Senato,è uno dei primi paesi sudamericani a legalizzare. Subito una marea di fazzoletti verdi, quelli usati dalle donne per la campagna di depenalizzazione del, è scoppiata in un grido di gioia. Il merito è soprattutto del pressing effettuato dal Presidente Alberto Fernandez sui ...

