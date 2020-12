L’Argentina dice sì all’aborto: legale fino alla quattordicesima settimana (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – L’Argentina ha depenalizzato l’interruzione di gravidanza fino alla 14esima settimana. Con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto, giunti al termine di oltre dodici ore di dibattito, il Senato ha approvato la legge che di fatto legalizza l’aborto, che sarà gratutito, nel Paese sudamericano, dove era ancora proibito nella maggior parte delle circostanze da un provvedimento risalente al 1921. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – L’Argentina ha depenalizzato l’interruzione di gravidanza fino alla 14esima settimana. Con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto, giunti al termine di oltre dodici ore di dibattito, il Senato ha approvato la legge che di fatto legalizza l’aborto, che sarà gratutito, nel Paese sudamericano, dove era ancora proibito nella maggior parte delle circostanze da un provvedimento risalente al 1921.

