Lago Patria, abitazioni scaricano ancora fogne in acqua: livelli altissimi di metalli pesanti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è la scarsa manutenzione della foce, che si ostruisce e toglie ossigeno al Lago, poi ci sono due canale (il Vena e l’Amore) che portano sostanze inquinati e interi complessi residenziali che in assenza del sistema fognario scaricano direttamente in acqua. Sono le cause dell’inquinamento cronico del Lago Patria e del mare. Il circolo Legambiente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è la scarsa manutenzione della foce, che si ostruisce e toglie ossigeno al, poi ci sono due canale (il Vena e l’Amore) che portano sostanze inquinati e interi complessi residenziali che in assenza del sistema fognariodirettamente in. Sono le cause dell’inquinamento cronico dele del mare. Il circolo Legambiente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

micillom5s : Buone feste a tutti noi Ieri abbiamo consegnato le chiavi del presidio dei @emergenzavvf di Giugliano. Una battagl… - muoversincampan : Sull'Asse Mediano code tra Sant'Antimo Casandrino e Aversa Melito in direzione Lago Patria per traffico intenso.… - muoversincampan : Sull'Asse Mediano code tra Afragola Cardito e Frattamaggiore centro in direzione Lago Patria per incidente… - 79_Alessio : RT @romatoday: Capodimonte, borgo incantevole a picco sul lago e patria del 'coregone' - Mussmauer : @fearofyou @SalvatoreC1970 Lago Patria è, al pari con Parma e Nettuno, la culla del Baseball made in Italy. -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Patria Tragedia al Lago Patria, affonda barca di pescatori, muore 60enne Fanpage.it Revine Lago, cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Stasera il tema anche in consiglio comunale a Refrontolo

Nel corso della seduta consiliare tenutasi a Revine Lago nella serata di ieri, martedì 29 dicembre, è stata conferita la cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Come ha spiegato il sindaco Massimo Mag ...

Capodimonte, borgo incantevole a picco sul lago e patria del "coregone"

Per staccare la spina dal caos della città, se si va in cerca di un luogo da fiaba dove il tempo si ferma e un paesaggio incantevole toglie il fiato, Capodimonte è il borgo che vale la pena scoprire n ...

Nel corso della seduta consiliare tenutasi a Revine Lago nella serata di ieri, martedì 29 dicembre, è stata conferita la cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Come ha spiegato il sindaco Massimo Mag ...Per staccare la spina dal caos della città, se si va in cerca di un luogo da fiaba dove il tempo si ferma e un paesaggio incantevole toglie il fiato, Capodimonte è il borgo che vale la pena scoprire n ...