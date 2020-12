L’addio al 2020 de La Casa di Carta, un anno nel segno di Arturito (video) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per dire addio al 2020, il team di Netflix Spagna e de La Casa di Carta ha optato per un pizzico di umorismo nel paragonare l’anno appena passato al personaggio più odioso e detestato della serie, Arturito. Certo, se la gioca con Tokyo, ma quello interpretato da Enrique Arce mette d’accordo proprio tutti come emblema di negatività. Così, per dire addio al 2020 con un certo sollievo all’idea che sia finito, Netflix ha ideato un video di auguri in cui ripercorre l’anno appena trascorso paragonandolo alle azioni dell’ex direttore della Zecca di Stato nelle prime due stagioni, poi diventato influencer e life coach nelle due successive ma sostanzialmente rimasto un imbroglione senza spina dorsale. Da un gennaio scoppiettante a una chiusura forzata ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per dire addio al, il team di Netflix Spagna e de Ladiha optato per un pizzico di umorismo nel paragonare l’appena passato al personaggio più odioso e detestato della serie,. Certo, se la gioca con Tokyo, ma quello interpretato da Enrique Arce mette d’accordo proprio tutti come emblema di negatività. Così, per dire addio alcon un certo sollievo all’idea che sia finito, Netflix ha ideato undi auguri in cui ripercorre l’appena trascorso paragonandolo alle azioni dell’ex direttore della Zecca di Stato nelle prime due stagioni, poi diventato influencer e life coach nelle due successive ma sostanzialmente rimasto un imbroglione senza spina dorsale. Da un gennaio scoppiettante a una chiusura forzata ...

