La zona rossa dal 31 dicembre: cosa si può fare e cosa no (e tutti i controlli sugli spostamenti) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da domani fino al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l'Italia torna nell'area di rischio elevato: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma è vietato spostarsi se non per ... Leggi su today (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da domani fino al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l'Italia torna nell'area di rischio elevato: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma è vietato spostarsi se non per ...

Corriere : ?? Da domani siamo in zona rossa - RegLombardia : ?? #Covid19 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio in tutta Italia scattano le limitazioni della ‘zona rossa’ previste… - SkyTG24 : Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no - dovidovi_20 : Che bella idea fare zona rossa domani, così adesso per il traffico eccessivo non si riesce a circolare a Cassino e… - Ursula59081850 : Ma se è zona rossa se po' sapé che cazzo ve uscite ? -