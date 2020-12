La Verità: Andrea Agnelli vuole lasciare la Juve con 600 milioni di debiti, e “scappare” in Ferrari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Andrea è l’unico Agnelli coi conti in rosso”. Il titolo de La Verità è già di suo una notizia. Ma il contesto è molto più ingarbugliato, e ha al centro di tutto la Juventus pecora nera dei bilanci della multinazionale di famiglia, che innesca una serie di dinamiche societarie che riguardano anche il futuro del club bianconero. L’articolo firmato da Gigi Moncalvo è ricco di dettagli. Tanto per cominciare Andrea Agnelli avrebbe intenzione di sacrificare la sua posizione ai vertici della Juve per “scappare” in Ferrari: ha chiesto esplicitamente a John Elkann l’ambitissima poltrona di amministratore delegato di Ferrari Spa dopo le dimissioni di Louis Camilleri. “Andrea Agnelli – scrive La ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “è l’unicocoi conti in rosso”. Il titolo de Laè già di suo una notizia. Ma il contesto è molto più ingarbugliato, e ha al centro di tutto lantus pecora nera dei bilanci della multinazionale di famiglia, che innesca una serie di dinamiche societarie che riguardano anche il futuro del club bianconero. L’articolo firmato da Gigi Moncalvo è ricco di dettagli. Tanto per cominciareavrebbe intenzione di sacrificare la sua posizione ai vertici dellaper “” in: ha chiesto esplicitamente a John Elkann l’ambitissima poltrona di amministratore delegato diSpa dopo le dimissioni di Louis Camilleri. “– scrive La ...

napolista : La Verità: Andrea Agnelli vuole lasciare la Juve con 600 milioni di debiti, e “scappare” in Ferrari «Andrea unico… - User857551566 : @GrandeFratello Nei racconti c è sempre un po' di verità.......Natalia digli la verità ad Andrea che soffre molto - roberto76266819 : #gregorelli perché raga diciamoci la verità ma se non fosse per le storielle ma Pier in casa a che serve chiamano A… - Andrea_Bontempo : RT @casamacombo: Ieri notte in molti già sapevamo questa verità. Erano circolate molte voci. Agitu prima ha subito lo stalking del vicino d… - lmanfron : @andrea_percoco Per la verità lo ha anche creato . -

Ultime Notizie dalla rete : Verità Andrea 30 novembre 2020, il giorno di Sant'Andrea Apostolo: è festa ad Amalfi Amalfi News