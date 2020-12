La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. La rivincita di Luisella. La Costamagna consolida Agorà. E porta lo share del programma al 10% (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quest’estate fu oggetto di critiche la scelta del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, di indicare Luisella Costamagna (nella foto) come conduttrice di Agorà, storica striscia mattutina della terza rete. Si parlò di occupazione grillina, di colpo di mano, poi qualcuno tirò fuori l’ennesima diatriba sulla scelta di una figura esterna piuttosto che una interna alla Rai. Intelligentemente la giornalista torinese schivò le polemiche e si tuffò a capofitto nella nuova avventura, con la serietà e la professionalità che l’hanno sempre contraddistinta. Dopo qualche fisiologica incertezza in fase di partenza, il programma ha preso una sua chiara fisionomia, cucita addosso alle competenze dell’ex inviata di Michele Santoro, comunque la si pensi uno dei più grandi scopritori di talenti della storia della televisione. UNA STORIA ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quest’estate fu oggetto di critiche la scelta del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, di indicare(nella foto) come conduttrice di, storica striscia mattutina della terza rete. Si parlò di occupazione grillina, di colpo di mano, poi qualcuno tirò fuori l’ennesima diatriba sulla scelta di una figura esterna piuttosto che una interna alla Rai. Intelligentemente la giornalista torinese schivò le polemiche e si tuffò a capofitto nella nuova avventura, con la serietà e la professionalità che l’hanno sempre contraddistinta. Dopo qualche fisiologica incertezza in fase di partenza, ilha preso una sua chiara fisionomia, cucita addosso alle competenze dell’ex inviata di Michele Santoro, comunque la si pensi uno dei più grandi scopritori di talenti della storia della televisione. UNA STORIA ...

Ultime Notizie dalla rete : suoi protagonisti Il rap ligure ei suoi protagonisti al Capodanno di GOA-BOA Festival - Il Vostro Giornale IVG.it Claudia Ruggeri, qualcosa di “malandrino” sbuca dalla giacca aperta – FOTO

Claudia Ruggeri, foto su Instagram bollente: la giacca è aperta e sbuca qualcosa fuori. I follower impazziti pioggia di like per "Miss Claudia" ...

Paolo Genovese, torno sul set, Servillo protagonista

NAPOLI, 30 DIC - ''Fra dieci giorni sarò sul set per 'Il primo giorno della mia vita', tratto dal romanzo che ho scritto 4 anni fa (pubblicato da Einaudi ndr). Sto lavorando da tanto e ci tengo moltis ...

