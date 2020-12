La tragica fine di Gudeta, uccisa per uno stipendio non pagato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fermato un dipendente. La donna simbolo di integrazione assassinata a Trento per questioni economiche. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fermato un dipendente. La donna simbolo di integrazione assassinata a Trento per questioni economiche.

PieraBelfanti : La tragica fine di Gudeta, uccisa per uno stipendio non pagato - LaTeVilisione : La tragica fine del Fatto Quotidiano. - marcoranieri72 : RT @Danilo_Sant65: #Speranza :”senza adesione si va verso obbligatorietà del #vaccino “......sarà l’inizio della vostra tragica fine!! http… - hazsbear : @SalvamjLouis idem anche io, se la fine è tragica non riesco -