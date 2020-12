La tragica fine di Gudeta, uccisa per uno stipendio non pagato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fermato un dipendente. La donna simbolo di integrazione assassinata a Trento per questioni economiche. Leggi su lastampa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fermato un dipendente. La donna simbolo di integrazione assassinata a Trento per questioni economiche.

TRENTO. L'assassino di Agitu Ideo Gudeta è un ghanese di 32 anni. L'uomo ha confessato nella notte durante l'interrogatorio davanti a carabinieri e al magistrato. L'omicida è un pastore, collaboratore ...

Interrogazione dell’onorevole Boldrini e risoluzione adottata dal Consiglio comunale per impegnare le autorità capoverdiane ...TRENTO. L'assassino di Agitu Ideo Gudeta è un ghanese di 32 anni. L'uomo ha confessato nella notte durante l'interrogatorio davanti a carabinieri e al magistrato. L'omicida è un pastore, collaboratore ...