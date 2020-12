La tragedia di Figline. La mamma muore di cancro, i figli cedono al dolore e si uccidono (Di mercoledì 30 dicembre 2020) figline Valdarno (Firenze), 30 dicembre 2020 - Educati, gentili, riservati, li vedevano sempre insieme , la madre e i due figli, ormai adulti, a figline Valdarno dove si erano trasferiti per le cure ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Valdarno (Firenze), 30 dicembre 2020 - Educati, gentili, riservati, li vedevano sempre insieme , la madre e i due, ormai adulti, aValdarno dove si erano trasferiti per le cure ...

