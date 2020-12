La temperatura corporea dell’uomo è diminuita: le possibili cause (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Misurare la temperatura corporea delle persone durante una pandemia globale è diventato uno dei gesti e delle misure di contenimento principali per la lotta al virus Covid-19. Ma sapete che nel corso dei secoli l’uomo ha visto abbassarsi la sua temperatura corporea? Ne conoscete i motivi? Gli studi sulla temperatura corporea Secondo uno studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford negli Stati Uniti, pubblicato sull’autorevole rivista eLife, la temperatura corporea umana è diminuita di quasi un grado rispetto ai primi decenni del 1800. Lo studio statistico si è basato su 670 mila misurazioni di temperature effettuate tra il 1862 e il 2017. Gli studi basati sulla rilevazione di temperatura ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Misurare ladelle persone durante una pandemia globale è diventato uno dei gesti e delle misure di contenimento principali per la lotta al virus Covid-19. Ma sapete che nel corso dei secoli l’uomo ha visto abbassarsi la sua? Ne conoscete i motivi? Gli studi sullaSecondo uno studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford negli Stati Uniti, pubblicato sull’autorevole rivista eLife, laumana èdi quasi un grado rispetto ai primi decenni del 1800. Lo studio statistico si è basato su 670 mila misurazioni di temperature effettuate tra il 1862 e il 2017. Gli studi basati sulla rilevazione di...

