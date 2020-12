La rivista Chi celebra il GF VIP per il Capodanno ma sceglie solo alcuni vipponi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Avete presente l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 5, quella durante la quale abbiamo sentito dire a Samantha de Grenet le peggio cose su Stefania Orlando ( dal “ti uccido” al “sei una psicopatica”) e Alfonso Signorini l’ha poi benedetta perchè lui la conosce, sa che è una brava persona e le augura di proseguire in questa avventura? Ecco tutto questo è l’ennesima dimostrazione che questa edizione del GF VIP che avrebbe avuto un potenziale pazzesco con il suo cast, sarebbe tutt’altra cosa se il conduttore riuscisse a essere neutrale senza mettere in piazza in modo così evidente le sue preferenze. E se qualcuno stava ancora cercando la dimostrazione che in questo reality ci sono figli e figliastri, ecco la cover della rivista Chi di questa settimana. Ancora una volta il direttore si celebra in copertina ma non è da solo. Al suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Avete presente l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 5, quella durante la quale abbiamo sentito dire a Samantha de Grenet le peggio cose su Stefania Orlando ( dal “ti uccido” al “sei una psicopatica”) e Alfonso Signorini l’ha poi benedetta perchè lui la conosce, sa che è una brava persona e le augura di proseguire in questa avventura? Ecco tutto questo è l’ennesima dimostrazione che questa edizione del GF VIP che avrebbe avuto un potenziale pazzesco con il suo cast, sarebbe tutt’altra cosa se il conduttore riuscisse a essere neutrale senza mettere in piazza in modo così evidente le sue preferenze. E se qualcuno stava ancora cercando la dimostrazione che in questo reality ci sono figli e figliastri, ecco la cover dellaChi di questa settimana. Ancora una volta il direttore siin copertina ma non è da. Al suo ...

Sulla cover della rivista Chi di questa settimana posano solo alcuni vipponi eletti scelti da Alfonso Signorini: e gli altri?

