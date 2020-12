La Procura egiziana (ancora) in difesa dei 4 accusati della morte di Regeni: “Nessuna procedura penale, responsabili sconosciuti” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Procura egiziana si schiera ancora in difesa dei quattro membri della National Security accusati dai pm di Roma di essere i responsabili del rapimento, delle torture e dell’uccisione di Giulio Regeni. Come già dichiarato nella nota congiunta scritta con gli omologhi italiani del 30 novembre scorso, e dopo i racconti dei magistrati sulle sevizie commesse dall’intelligence del Cairo nei confronti del ricercatore di Fiumicello, il Procuratore generale Hamada Al Sawi ha ribadito in un comunicato che “per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l’uccisione, il sequestro e la tortura della vittima Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto“. La nota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasi schieraindei quattro membriNational Securitydai pm di Roma di essere idel rapimento, delle torture e dell’uccisione di Giulio. Come già dichiarato nella nota congiunta scritta con gli omologhi italiani del 30 novembre scorso, e dopo i racconti dei magistrati sulle sevizie commesse dall’intelligence del Cairo nei confronti del ricercatore di Fiumicello, iltore generale Hamada Al Sawi ha ribadito in un comunicato che “per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l’uccisione, il sequestro e la torturavittima Giulio, in quanto il responsabile resta sconosciuto“. La nota ...

