La Procura del Cairo: "Regeni era sospetto, dai pm italiani conclusioni errate e inaccettabili" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Procura egiziana respinge ufficialmente le conclusioni delle indagini della Procura di Roma sull'omicidio di Giulio Regeni che hanno portato alla richiesta di processo per quattro agenti egiziani. "La Procura ha esaminato le accuse dall'autorità investigativa italiana a quattro ufficiali e un agente di polizia e ha finito per escludere tutto ciò che era stato loro attribuito. Ed è emerso che tutti i sospetti presentati dall'autorità investigativa italiana erano il risultato di conclusioni errate, illogiche e inaccettabili dalle norme penali stabilite a livello internazionale". Lo scrive la Procura egiziana in una nota. Per Il Cairo la magistratura romana si è basata su "fatti e prove errati, che costituivano uno ...

