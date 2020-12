La prima infermiera vaccinata in Italia risponde agli insulti dei no vax: «Lo rifarei mille volte» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Non mi aspettavo tanta cattiveria, un odio così grande, tanto veleno e rabbia». A parlare a Il Messaggero è Claudia Alvernini, la prima infermiera ad aver ricevuto la dose del vaccino anti Coronavirus di Pfizer/BioNTech in Italia. Dopo la somministrazione durante il V-Day, Alvernini era stata travolta da decine di commenti di odio sui social, provenienti dalle frange antivacciniste. Ma lei non si pente affatto della sua scelta. «Lo rifarei subito, lo rifarei mille altre volte ancora», ha detto l’infermiera. «Per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti, troppi, di pazienti andare via…». Tra i tanti commenti che le erano arrivati, c’erano anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Non mi aspettavo tanta cattiveria, un odio così grande, tanto veleno e rabbia». A parlare a Il Messaggero è Claudia Alvernini, laad aver ricevuto la dose del vaccino anti Coronavirus di Pfizer/BioNTech in. Dopo la somministrazione durante il V-Day, Alvernini era stata travolta da decine di commenti di odio sui social, provenienti dalle frange antivacciniste. Ma lei non si pente affatto della sua scelta. «Losubito, loaltreancora», ha detto l’. «Per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti, troppi, di pazienti andare via…». Tra i tanti commenti che le erano arrivati, c’erano anche ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - repubblica : Coronavirus, insulti sui social alla prima vaccinata. L'infermiera costretta a chiudere i suoi profili - ester_mercuri : RT @amaricord: Vorrei spendere due parole per i novax che hanno rivolto insulti e minacce di morte alla prima infermiera italiana che si è… - danilopogliano : RT @dan_ceres: Un'infermiera spagnola è risultata positiva al coronavirus 24 ore dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer/Bio… -