La prima foto di Zara Tindall col marito Mike dopo l’annuncio della gravidanza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zara Tindall, 39 anni, incinta del terzo figlio, è stata fotografata per la prima volta – assieme al marito Mike – dopo l’annuncio della gravidanza. I due, già genitori di Lena Elizabeth, nata nel 2018, e Mia, sei anni, hanno posato per una buona causa: aiutare un ente benefico che cerca cure per le malattie dei motoneuroni (come la Sla). Nella foto postata dall’ex giocatore di rugby sul suo profilo Instagram, entrambi indossano mascherine con su stampato il nome della charity: «My Names’5 Doddy». E Mike, nella didascalia che l’accompagna, scrive: «Non è il modo migliore per iniziare il 2021 entrare in competizione con la mia dolce metà, specialmente ora che è incinta. Ma a volte bisogna farlo per una grande causa. Per favore, partecipate a @ myname5doddie @doddiegump ma assicuratevi di scegliere la squadra giusta!».