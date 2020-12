La Premier League non si ferma | “Nessuna intenzione di sospendere il campionato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La pandemia di Covid-19 torna a colpire prepotentemente il mondo del calcio e lo fa in particola modo in, tanto che nelle ultime ore si è parlato di una possibile sospensione del. La stessa Lega del torneo, però, ha voluto smentire categoricamente le ipotesi di stop attraverso una nota: “Lanon ha discusso di mettere in pausa la stagione e non hadi farlo. Continuiamo ad avere fiducia nei nostri protocolli Covid-19 per consentire alle partite di essere giocate come da programma e questi protocolli continuano ad avere il pieno sostegno del governo. La salute dei giocatori e degli staff sono la priorità e la Lega sostiene pienamente anche il modo in cui i vari club stanno implementando protocolli e regolamenti”. SportFace.