La pandemia contro la libertà di stampa: sono 400 i giornalisti detenuti nel mondo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pubblicato il rapporto di Reporters Sans Frontieres: la diffusione del virus ha avuto un ruolo determinante nell'aumento delle detenzioni. Il triste primato spetta alla Cina, seguito dal Medio Oriente. Le donne in carcere sono più del 35% rispetto allo scorso annoLa Nobel Alexievitch: "In Bielorussia la comunità internazionale difenda i giornalisti" " Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pubblicato il rapporto di Reporters Sans Frontieres: la diffusione del virus ha avuto un ruolo determinante nell'aumento delle detenzioni. Il triste primato spetta alla Cina, seguito dal Medio Oriente. Le donne in carcerepiù del 35% rispetto allo scorso annoLa Nobel Alexievitch: "In Bielorussia la comunità internazionale difenda i" "

Piu_Europa : “Vediamo quando muori” E’ una delle frasi dei #novax rivolte sui social a #ClaudiaAlivernini, infermiera e volto si… - sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - robertapinotti : Il #VaccineDay è un segnale di speranza, di ripartenza e di coesione per tutta l’Europa. Grazie a chi ha reso possi… - GeaPilato : RT @Azzolina6: @ElioLannutti @sole24ore La scuola il #Pd l'ha solo massacrata. Anche in piena pandemia, sottraendo denaro alla scuola pubbl… - ByGlance : #NicoleKidman si schiera contro la #violenza di genere. Oltre al #Covid19, si è verificata una pandemia-ombra: la… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia contro La pandemia contro la libertà di stampa: sono 400 i giornalisti detenuti nel mondo L'Espresso Bergamo, il Comitato per le vittime

Sulla scelta del Comune di dichiararsi parte offesa nell’indagine sulla pandemia, il presidente Fusco: avrebbe dovuto chiamarci per avvisarci. L’avvocato Locati: non c’è rispetto. Il sindaco non repli ...

Una rianimazione mobile contro il Covid

Quattro Misericordie della provincia garantiscono 24 ore su 24 il servizio con la barella ad alto biocontenimento ...

Sulla scelta del Comune di dichiararsi parte offesa nell’indagine sulla pandemia, il presidente Fusco: avrebbe dovuto chiamarci per avvisarci. L’avvocato Locati: non c’è rispetto. Il sindaco non repli ...Quattro Misericordie della provincia garantiscono 24 ore su 24 il servizio con la barella ad alto biocontenimento ...