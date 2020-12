La notte di Capodanno posso rientrare a casa anche dopo le 22? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fino a oggi l’Italia è zona arancione, con qualche libertà in più: ad esempio si può circolare nel proprio Comune senza autocertificazione. Ma sono ancora svariati i dubbi che attanagliano i nostri lettori in merito alle norme anti-Covid, quesiti che hanno inviato tramite messaggi privati sui nostri canali social. Domande a cui, con la collaborazione della Prefettura, cerchiamo di dare risposta. Renato vuole sapere se la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio è possibile rientrare alla propria abitazione dopo le 22.La risposta è no. anche la notte di San Silvestro vige il coprifuoco, che scatta alle 22 e dura fino alle 7 del mattino. Pertanto si può sempre rientrare alla propria abitazione ma rispettando tali orari e in modo da essere a casa entro le 22. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fino a oggi l’Italia è zona arancione, con qualche libertà in più: ad esempio si può circolare nel proprio Comune senza autocertificazione. Ma sono ancora svariati i dubbi che attanagliano i nostri lettori in merito alle norme anti-Covid, quesiti che hanno inviato tramite messaggi privati sui nostri canali social. Domande a cui, con la collaborazione della Prefettura, cerchiamo di dare risposta. Renato vuole sapere se latra il 31 dicembre e l’1 gennaio è possibilealla propria abitazionele 22.La risposta è no.ladi San Silvestro vige il coprifuoco, che scatta alle 22 e dura fino alle 7 del mattino. Pertanto si può semprealla propria abitazione ma rispettando tali orari e in modo da essere aentro le 22. ...

