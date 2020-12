La neve imbianca la provincia di Roma | ecco le immagini spettacolari delle prime nevicate

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ arrivata laanche indi. Il Monte Livata (Subiaco) è innevato e dalla scorsa notte, fino a questa mattina, sono continuate leanche presso le località di Campaegli a Cervara di, oltre i 1200 metri. A Natale i fiocchi disono caduti anche sul Monte Guadagnolo, la montagna più alta dei Monti Prenestini. Inoltre, continua a nevicare sul Monte Terminillo (Rieti): come fa sapere Meteo Lazio, mancano solo 24 cm per raggiungere 1 metro totale di accumulo nevoso. Leanche indisono state immortalate e pubblicate sulla pagina Meteo Lazio. su Il Corriere della Città.

