La manovra è legge | ok del Senato Evitato per un pelo l’esercizio provvisorio

Roma, 30 dic – La manovra è legge: il governo giallofucsia ha ottenuto la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, 124 contrari e nessun astenuto. "Sono molto soddisfatto. Si conclude un iter in tempi rapidi, ringrazio il Parlamento, che consente l'approvazione di una legge di bilancio ambiziosa, fortemente espansiva, orientata alla crescita, al lavoro, alla coesione", ha detto il ministro dell'Economia, il dem Roberto Gualtieri, commentando il via libero definitivo alla legge di Bilancio da 40 miliardi. Con l'ok del Senato alla manovra il governo Conte evita per un soffio l'esercizio provvisorio. Ecco dove vanno i 40 miliardi della manovra Vediamo nel dettaglio come sono stati ripartiti i 40 miliardi della ...

